Şəmkirdə minik avtomobilində yanğın olub
Hadisə
- 10 sentyabr, 2025
- 08:03
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Şəmkir şəhərində minik avtomobilində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəmkir rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın qarşısı alınaraq qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində "VAZ 2107" markalı minik avtomobilinin idarəetmə lövhəsi və salonu qismən yanıb.
Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.
Şəmkirdə minik avtomobilində yanğın olub
Son xəbərlər
08:31
Polşa ordusu ölkənin hava məkanını pozan obyektləri zərərsizləşdirirDigər ölkələr
08:25
Nepalda kütləvi etirazlar şiddətli xarakter alıb, 20-dən çox şəxs ölübDigər ölkələr
08:14
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:09
Foto
Gəncədə ağır yol qəzasında 8 nəfər yaralanıbHadisə
08:03
Foto
Şəmkirdə minik avtomobilində yanğın olubHadisə
07:40
Almaniyada son illərin ən böyük elektrik kəsilməsi baş veribDigər ölkələr
07:07
Rusiyadakı bütün yapon mərkəzləri bağlanacaqRegion
06:53
İsrailin ABŞ-dəkı səfiri: Doha zərbələri növbəti dəfə məqsədlərinə çata bilərDigər ölkələr
06:15