Şəmkirdə minik avtomobilində yanğın olub

    Hadisə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 08:03
    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Şəmkir şəhərində minik avtomobilində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəmkir rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın qarşısı alınaraq qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində "VAZ 2107" markalı minik avtomobilinin idarəetmə lövhəsi və salonu qismən yanıb.

    Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

