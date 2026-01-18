İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Araz-Naxçıvan" I Liqa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 18 yanvar, 2026
    • 10:23
    Araz-Naxçıvan I Liqa klubu ilə üz-üzə gələcək

    "Araz-Naxçıvan" klubu daha bir yoxlama oyunu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi təlim-məşq toplanışı çətçivəsində I Liqa təmsilçisi "Zaqatala" ilə üz-üzə gələcək.

    Oyun Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydançasında, saat 13:00-da başlaycaq.

    "Araz-Naxçıvan" klubu I Liqa "Zaqatala" klubu

