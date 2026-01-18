"Araz-Naxçıvan" I Liqa klubu ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 18 yanvar, 2026
- 10:23
"Araz-Naxçıvan" klubu daha bir yoxlama oyunu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi təlim-məşq toplanışı çətçivəsində I Liqa təmsilçisi "Zaqatala" ilə üz-üzə gələcək.
Oyun Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydançasında, saat 13:00-da başlaycaq.
