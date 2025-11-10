İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Şəmkirdə avtomobil 77 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 11:55
    Şəmkirdə avtomobil 77 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Şəmkirdə piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Çaparlı kəndində Şəmkir rayonunun İsgəndərli kənd sakini, 1948-ci il təvəllüdlü Çitadze Yaşa Usmanoviçi avtomobil vurub.

    O, aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

