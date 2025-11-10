Şəmkirdə avtomobil 77 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 10 noyabr, 2025
- 11:55
Şəmkirdə piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Çaparlı kəndində Şəmkir rayonunun İsgəndərli kənd sakini, 1948-ci il təvəllüdlü Çitadze Yaşa Usmanoviçi avtomobil vurub.
O, aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:19
Yaponiya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
12:18
Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 21 %-dən çox azaldıbBiznes
12:11
AMADA "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirəcəkFərdi
12:10
Hərbi paradda nümayiş etdirilən yerli silahlar strateji müstəqilliyin göstəricisidir - RƏYHərbi
12:09
Slovakiyada qatarların toqquşması nəticəsində 80-ə yaxın insan xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
12:03
Fransalı hücumçu Azərbaycan millisi ilə oyunda iştirak etməyəcəkFutbol
12:00
Sabah 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
11:55
Şəmkirdə avtomobil 77 yaşlı piyadanı vuraraq öldürübHadisə
11:46