İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Samuxda 10,7 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 21 yanvar, 2026
    • 08:35
    Samuxda 10,7 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Samuxda 10 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Samux Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 35 yaşlı Səməd Əliyev saxlanılıb. Onun əlindəki çantadan ümumi çəkisi 10 kiloqram 745 qram olan heroin, həşiş və qurudulmuş marixuana aşkarlanıb.

    Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, S.Əliyev narkotikləri satmaq məqsədilə əldə edib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Samux narkotik Həbs

    Son xəbərlər

    08:57

    Trampın Davosa uçan təyyarəsi texniki problemlər səbəbindən ABŞ-yə qayıdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.01.2026)

    Maliyyə
    08:48

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    08:35
    Foto

    Samuxda 10,7 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    08:27
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:23

    Avstraliya parlamenti Sidney terrorundan sonra silahla bağlı sərt qanunları təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    08:01
    Foto

    Aeroport şosesi - mərkəz istiqamətində yol buz bağlayıb, nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib

    İnfrastruktur
    07:56

    Pentaqon ABŞ-nin NATO-nun bir neçə mexanizmində iştirakını azaltmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    07:12

    KİV: ABŞ Britaniyanın Çinə səfirlik binasının tikməsinə icazə verməsindən narahatdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti