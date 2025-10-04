İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşıb, xəstəxanadan evə aparılıb

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 14:22
    Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşıb, xəstəxanadan evə aparılıb

    Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşıb.

    Bu barədə "Report"a şairin ailəsi məlumat verib.

    Bildirilib ki, həkimlər əlindən gələni etsə də, onun səhhətində heç bir irəliləyiş olmayıb.

    "Ona görə də belə qərara gəldik ki, evə aparaq. Hazırda evdədir və vəziyyəti ağırdır".

    Xatırladaq ki, Əlisəmid Kür sentyabrın 15-dən səhhətində yaranan problemlərə görə Respublika Diaqnostika Mərkəzinin reanimasiyasında müalicə alırdı.

