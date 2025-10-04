Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşıb, xəstəxanadan evə aparılıb
Hadisə
- 04 oktyabr, 2025
- 14:22
Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşıb.
Bu barədə "Report"a şairin ailəsi məlumat verib.
Bildirilib ki, həkimlər əlindən gələni etsə də, onun səhhətində heç bir irəliləyiş olmayıb.
"Ona görə də belə qərara gəldik ki, evə aparaq. Hazırda evdədir və vəziyyəti ağırdır".
Xatırladaq ki, Əlisəmid Kür sentyabrın 15-dən səhhətində yaranan problemlərə görə Respublika Diaqnostika Mərkəzinin reanimasiyasında müalicə alırdı.
Son xəbərlər
15:09
Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıbBiznes
15:09
"Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıbKomanda
15:07
Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilibMədəniyyət
15:06
III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıbFərdi
15:06
Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıbDigər ölkələr
14:56
Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıbEnergetika
14:48
Foto
Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
14:39
Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEODigər ölkələr
14:35