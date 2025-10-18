İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Qusarda avtomobil kanala aşıb, 5 nəfər xəsarət alıb

    • 18 oktyabr, 2025
    • 15:45
    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Qusar -Şahdağ avtomobil yolunda qeydə alınıb.

    Belə ki, "Renault" markalı minik avtomobili hərəkətdə olan zaman yoldan çıxaraq su kanalına aşıb.

    Hadisə nəticəsində Ağdam rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü E.Əsgərov, Biləsuvar rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü A.Cəfərzadə, Ucar rayon sakini 2004-cü il təvəllüdlü R.Hüseynov, Bərdə rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü N.Məmmədov və Qusar rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü N.Səlimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya aparılıblar.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения

