    В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения

    Происшествия
    • 18 октября, 2025
    • 16:01
    В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения

    В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на автодороге Гусар-Шахдаг.

    Легковой автомобиль марки Renault во время движения съехал с дороги и опрокинулся в водоканал.

    В результате происшествия житель Агдамского района Э.Аскеров (1992 г.р.), житель Билясуварского района А.Джафарзаде (1996 г.р.), житель Уджарского района Р.Гусейнов (2004 г.р.), житель Бардинского района Н.Мамедов (1994 г.р.) и житель Гусарского района Н.Салимов (1994 г.р.) были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

    По факту происшествия ведется расследование.

