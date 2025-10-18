В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на автодороге Гусар-Шахдаг.

Легковой автомобиль марки Renault во время движения съехал с дороги и опрокинулся в водоканал.

В результате происшествия житель Агдамского района Э.Аскеров (1992 г.р.), житель Билясуварского района А.Джафарзаде (1996 г.р.), житель Уджарского района Р.Гусейнов (2004 г.р.), житель Бардинского района Н.Мамедов (1994 г.р.) и житель Гусарского района Н.Салимов (1994 г.р.) были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту происшествия ведется расследование.