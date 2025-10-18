В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения
Происшествия
- 18 октября, 2025
- 16:01
В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на автодороге Гусар-Шахдаг.
Легковой автомобиль марки Renault во время движения съехал с дороги и опрокинулся в водоканал.
В результате происшествия житель Агдамского района Э.Аскеров (1992 г.р.), житель Билясуварского района А.Джафарзаде (1996 г.р.), житель Уджарского района Р.Гусейнов (2004 г.р.), житель Бардинского района Н.Мамедов (1994 г.р.) и житель Гусарского района Н.Салимов (1994 г.р.) были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По факту происшествия ведется расследование.
Последние новости
16:56
Азербайджан увеличил производство клея на 39%Промышленность
16:27
В давке на церемонии прощания с экс-премьером Кении пострадали сотни человекДругие страны
16:18
В Бангладеш из-за пожара в столичном аэропорту приостановлены полетыДругие страны
16:13
Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности АзербайджанаВнутренняя политика
16:12
Экипаж атакованного вблизи Йемена судна эвакуированДругие страны
16:03
Назначен новый первый зампредседателя ANAMAВнутренняя политика
16:01
В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили раненияПроисшествия
15:49
Представители КНР и США договорились о проведении нового раунда консультацийДругие страны
15:35