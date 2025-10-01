Korrupsiya ilə əlaqədar ötən il 11 nəfər cinayət başında yaxalanıb
Hadisə
- 01 oktyabr, 2025
- 09:10
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməliyyat qurumları tərəfindən ötən il həyata keçirilən 16 əməliyyat tədbiri nəticəsində 11 şəxs cinayət başında yaxalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Baş prokuror Kamran Əliyevin "Azərbaycan" qəzetində dərc olunan məqaləsində qeyd olunub.
O bildirib ki, əməliyyatlar çərçivəsində üsul və vasitələrindən istifadə etməklə korrupsiya hüquqpozmaları barədə əldə edilmiş məlumatlar əsasında 86 cinayət işi başlanıb.
