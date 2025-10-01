Генпрокуратура Азербайджана задержала с поличным 11 коррупционеров в прошлом году

Оперативники Генеральной прокуратуры в прошлом году поймали с поличным 11 человек при совершении коррупционных преступлений.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генпрокурора Камрана Алиева в газете "Азербайджан".

По информации, Главное управление по борьбе с коррупцией провело 16 спецопераций, направленных на выявление и пресечение коррупционных схем. В результате этих мероприятий было возбуждено 86 уголовных дел.