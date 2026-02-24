Kəmaləddin Heydərovun Sabirabadda vətəndaşların qəbulunun vaxtı dəyişib
- 24 fevral, 2026
- 11:28
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov tərəfindən fevralın 27-də Sabirabad şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların qəbulunun vaxtı dəyişib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.
