    Gəncədə yeniyetmənin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:34
    Gəncədə yeniyetmənin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Gəncədə yeniyetmənin öldürülməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, oktyabrın 8-də saat 12 radələrində Gəncə şəhəri, Mahrasa bağı 94 ünvanında 2009-cu il təvəllüdlü C.Vəliyevin (şərti) ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    Araşdırma zamanı 2007-ci il təvəllüdlü B.Zamanovun (şərti) bıçaqla xəsarətlər yetirməklə C.Vəliyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    B.Zamanov könüllü gələrək polisə təslim olub və şəhər prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

    İbtidai istintaq davam etdirilir.

    Gəncə Yeniyetmə Cinayət işi

