İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Gəncədə inək mağazaya hücum edib, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 20 sentyabr, 2025
    • 21:26
    Gəncədə inək mağazaya hücum edib, xəsarət alan var

    Gəncədə inək mağazanın şüşələrini sındıraraq içəriyə daxil olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin çörək və şirniyyat mağazalarından birində qeydə alınıb.

    Hadisənin görüntüləri mağazanın təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

    İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.

    Gəncə inək Mağaza

    Son xəbərlər

    22:33

    Paşinyan: Ermənistanda uşaqların əksəriyyəti Ağrı dağının Türkiyədə olduğunu bilmir

    Region
    22:20

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı dayandırmaq qərarına gəlib

    Region
    22:16
    Foto

    Balakəndən keçən çaylarda selə qarşı tədbirlər görülür

    İnfrastruktur
    22:08

    DPA: NATO ölkələri Türkiyənin hava müşahidə sistemindən istifadə etmək istəyir

    Digər ölkələr
    21:40

    Almaniyanın 80 şəhərində 50 mindən çox insan hökumətə qarşı etirazlarda iştirak edib

    Digər ölkələr
    21:31

    Premyer Liqa: "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    21:28

    Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Orduda silsilə tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    21:26

    Gəncədə inək mağazaya hücum edib, xəsarət alan var

    Hadisə
    21:11

    NATO Rusiya ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti