Gəncədə inək mağazaya hücum edib, xəsarət alan var
Hadisə
- 20 sentyabr, 2025
- 21:26
Gəncədə inək mağazanın şüşələrini sındıraraq içəriyə daxil olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin çörək və şirniyyat mağazalarından birində qeydə alınıb.
Hadisənin görüntüləri mağazanın təhlükəsizlik kamerasına düşüb.
İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.
