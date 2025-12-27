PA-nın nümayəndəsi KTN yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb
ASK
- 27 dekabr, 2025
- 11:50
Prezident Administrasiyasının (PA) Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin QHT-lərlə iş sektorunun müdiri Tural Əliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, görüşdə nazir müavini Sarvan Cəfərov Şuranın ilk dəfə təşkil olunduğunu bildirib və Şura üzvləri haqqında məlumat verib.
Görüşdə çıxış edən Şura üzvləri fikirlərini bölüşüb, təkliflərini bildiriblər. Səsləndirilən təkliflər qeydə alınıb, suallar cavablandırılıb.
Son xəbərlər
12:28
Foto
Salyan və Göygöl heyvan bazarları fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
12:21
Vəngli sakini: Kəndimizə qayıdış sakinlərin ömrünü daha da uzadacaqDaxili siyasət
12:19
Foto
Vəkillər Kollegiyası Ali Məhkəmə və Kamran Əliyevi təltif edibDaxili siyasət
12:18
Gürcüstan bu il Azərbaycandan aldığı təbii qazın dəyərini açıqlayıbEnergetika
12:16
Foto
Rusiyanın Ukraynaya hava zərbələri nəticəsində Kiyev sakinləri gecəni metroda keçirib - FOTOREPORTAJXarici siyasət
12:04
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki şirkətin rəhbərliyi dəyişibMədəniyyət siyasəti
12:04
Foto
Ağdərənin Vəngli kəndinə daha 10 ailə yola salınıbDaxili siyasət
12:03
Anar Bağırov: Azərbaycanda elektron vəkil sorğusu sistemi üzərində işlər davam etdirilirDaxili siyasət
12:02