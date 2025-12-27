İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İnam Kərimov: Ədalətli məhkəmə araşdırması peşəkar vəkil fəaliyyəti ilə mümkündür

    • 27 dekabr, 2025
    • 11:45
    İnam Kərimov: Ədalətli məhkəmə araşdırması peşəkar vəkil fəaliyyəti ilə mümkündür

    Ədalətli məhkəmə araşdırması peşəkar və məsuliyyətli vəkil fəaliyyəti ilə mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ali Məhkəmənin və Məhkəmə-Hüquq Şuranın sədri İnam Kərimov "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə keçirilən andiçmə və təltifolunma mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda son illərdə məhkəmə sahəsində qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib:

    "Ədalətli məhkəmə araşdırması yalnız müstəqil və qərəzsiz məhkəmə ilə deyil, peşəkar, prinsipial və məsuliyyətli vəkil fəaliyyəti ilə mümkündür. Bu səbəbdən Azərbaycanda son illərdə məhkəmə sahəsində qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib, Məhkəmə-Hüquq Şurasının səlahiyyətləri genişləndirilib, Hakimlərin Qiymətləndirilməsi Komitəsi yaradılıb, hakimliyə namizədlərin seçimi mexanizmləri sadələşdirilib".

    İnam Kərimov Məhkəmə Ali Məhkəmə Məhkəmə-Hüquq Şurası "Vəkil Günü" Vəkillər
