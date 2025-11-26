Cəlilabadda baytarlıq ekspertizasından keçirilməyən ət aşkarlanıb
Hadisə
- 26 noyabr, 2025
- 18:57
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən monitorinq zamanı rayonun Cavadxan küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Quliyev Şamil Əzim oğluna məxsus ət satışı məntəqəsində ətlərin baytarlıq ekspertizasından keçirilmədən satışa çıxarıldığı aşkarlanıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, faktla bağlı fiziki şəxs barəsində inzibati protokol tərtib edilib.
Ət məhsulları satışdan çıxarılaraq möhürlənib, nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim olunub.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
19:05
Səfirlik: Gürcüstan saxlanılan Azərbaycan TIR-ları ilə bağlı məsələnin qısa müddətdə həll olunacağına söz veribXarici siyasət
18:57
Foto
Cəlilabadda baytarlıq ekspertizasından keçirilməyən ət aşkarlanıbHadisə
18:52
Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyilRegion
18:46
Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilibDigər ölkələr
18:37
Foto
BDU-da şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimova həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilibMedia
18:19
Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlibFutbol
18:14
Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilibDigər ölkələr
18:13
Niderland səfiri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
18:12