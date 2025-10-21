İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    • 21 oktyabr, 2025
    • 22:41
    Biləsuvarda 45 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Biləsuvar rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar şəhəri, Avtovağzal ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, rayonun Ovçubərə kənd sakini, 1980-cı il təvəllüdlü Mikayılov Rüfət Xudaşükür oğlu bıçaqlanıb.

    İki bıçaq yarası alan R. Mikayılov rayon xəstəxanasına çatdırılıb.

    Onu həmkəndlisinin bıçaqladığı deyilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

