Biləsuvarda 45 yaşlı kişi bıçaqlanıb
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 22:41
Biləsuvar rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Biləsuvar şəhəri, Avtovağzal ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, rayonun Ovçubərə kənd sakini, 1980-cı il təvəllüdlü Mikayılov Rüfət Xudaşükür oğlu bıçaqlanıb.
İki bıçaq yarası alan R. Mikayılov rayon xəstəxanasına çatdırılıb.
Onu həmkəndlisinin bıçaqladığı deyilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
