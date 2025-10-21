В Билясуваре 45-летний мужчина получил ножевые ранения
Происшествия
- 21 октября, 2025
- 22:58
На территории Билясуварского городского автовокзала мужчина подвергся нападению с ножом.
Как сообщает муганское бюро Report, жителя села Овчубере Билясуварского района Микаилова Руфата Худашукюр оглу (1980 г.р.) ранил его односельчанин.
Пострадавший был доставлен в районную больницу.
По факту ведется расследование.
