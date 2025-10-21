Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Билясуваре 45-летний мужчина получил ножевые ранения

    Происшествия
    • 21 октября, 2025
    • 22:58
    В Билясуваре 45-летний мужчина получил ножевые ранения

    На территории Билясуварского городского автовокзала мужчина подвергся нападению с ножом.

    Как сообщает муганское бюро Report, жителя села Овчубере Билясуварского района Микаилова Руфата Худашукюр оглу (1980 г.р.) ранил его односельчанин.

    Пострадавший был доставлен в районную больницу.

    По факту ведется расследование.

