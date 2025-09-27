Balakəndə İnterçaydan sel keçir
Hadisə
- 27 sentyabr, 2025
- 13:11
Balakəndə İnterçaydan sel keçir, daşqın təhlükəsi yaranıb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, mənbəyini Gürcüstandan götürən və Balakən rayonu ərazisindən keçən İnterçayda suyun səviyyəsi artıb, rayonun Şərif kəndində təhlükə yaranıb.
Balakən Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsindən isə bildirilib ki, Gürcüstana yağan güclü yağışlar çayda sululuğu artırıb, Şərif kəndinin əkin sahələrinə və bir neçə həyatyanı sahəyə su dolub.
Qeyd olunub ki, hazırda idarənin texnikaları fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparır.
Son xəbərlər
13:37
Foto
Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıbDaxili siyasət
13:37
Qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıbDaxili siyasət
13:26
Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədirXarici siyasət
13:26
Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərirDigər ölkələr
13:18
Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!Xarici siyasət
13:15
ABŞ Rusiya-Serbiya şirkətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini təxirə salıbDigər ölkələr
13:12
Litvaya "Dron divarı" layihəsi çərçivəsində 1,6 milyard avro lazımdırDigər ölkələr
13:11
Foto
Balakəndə İnterçaydan sel keçirHadisə
13:10