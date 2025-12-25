"Atletiko" norveçli hücumçusunu satmağa hazırdır
Futbol
- 25 dekabr, 2025
- 10:48
İspaniyanın "Atletiko" klubu Aleksander Syorlotu satmağa hazırdır.
"Report"un xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, Madrid təmsilçisi 30 yaşlı hücumçu üçün 35-40 milyon avro istəyir.
Syorlot La Liqa klubunda 2024-cü ilin yayından çıxış edir. Norveçli futbolçu 2025/2026 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 22 oyunda 5 qola və 1 məhsuldar ötürməyə imza atıb.
Qeyd edək ki, A.Syorlotun "Atletiko" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 20 milyon avro qiymətləndirir.
