    "Atletiko" norveçli hücumçusunu satmağa hazırdır

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:48
    Atletiko norveçli hücumçusunu satmağa hazırdır

    İspaniyanın "Atletiko" klubu Aleksander Syorlotu satmağa hazırdır.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, Madrid təmsilçisi 30 yaşlı hücumçu üçün 35-40 milyon avro istəyir.

    Syorlot La Liqa klubunda 2024-cü ilin yayından çıxış edir. Norveçli futbolçu 2025/2026 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 22 oyunda 5 qola və 1 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

    Qeyd edək ki, A.Syorlotun "Atletiko" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 20 milyon avro qiymətləndirir.

