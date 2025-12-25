İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Maştağa və Bilgəh bağlarından oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:54
    Maştağa və Bilgəh bağlarından oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Maştağa və Bilgəh bağlarından oğurluq edən şəxs saxlanılıb.

    "Report"un xəbərinə görə, naməlum şəxs müxtəlif vaxtlarda rayonun Maştağa və Bilgəh qəsəbəsindəki bağ massivlərindən 1160 manat nağd pul, 2875 manat dəyərində məişət, təmir-tikinti alətləri və 800 manatlıq qızıl-zinət əşyalarını talayıb.

    Sabunçu RPİ 14-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini 49 yaşlı İsmayıl Nuriyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    oğurluq Sabunçu DİN

    Son xəbərlər

    11:33
    Video

    "Euronews": Bakı mikromobilliyə yönəlmiş şəhərə çevrilir

    Multimedia
    11:31

    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    11:30

    Şöbə müdiri: 2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaq

    Elm və təhsil
    11:28

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb

    Region
    11:24

    TƏBİB: Qaradağdakı qəzada 2 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb

    Sağlamlıq
    11:24

    Nazirlik rəsmisi: Bakalavr səviyyəsində tədris proqramları yenilənəcək

    Elm və təhsil
    11:22

    İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi doğum günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:21
    Foto

    Ali Məhkəmənin Plenumunun iclası keçirilib

    Hadisə
    11:20

    WUF13-də keçiriləcək tərəfdaş tədbirləri üzrə müraciətlərin son tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti