"Baku City Karting"də ölüm hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 15:15
"Baku City Karting" əyləncə mərkəzində bu il yanvarın 1-də yenitmənin ölümüylə nəticələnən hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, faktla bağlı Səbail Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci (ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. İş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.
Qeyd edək ki, bu il yanvarın 1-də Əhəd Yaqubov küçəsi 15-də yerləşən "Baku City Karting" əyləncə mərkəzində paytaxt sakinləri - 2008-ci il təvəllüdlü Kamal Anar oğlu Səfərlinin və 2009-cu il təvəllüdlü Fatimə Bəhlulzadənin idarə etdiyi kartinq maşınları toqquşub.
K.Səfərli aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Son xəbərlər
16:08
Ukraynada enerji obyektlərinə dəyən ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıbDigər ölkələr
16:06
"PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:04
Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyibFərdi
15:58
Video
Binəqədidə binada olan yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-2Hadisə
15:58
"Expressbank" illik maliyyə hesabatını açıqlayıbMaliyyə
15:55
Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyibDigər ölkələr
15:44
"Bank Avrasiya" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
15:38
Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
15:37