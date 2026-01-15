В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в "Баку Сити Картинг"

Прокуратура Сабаильского района Баку возбудила уголовное дело в связи с трагическим происшествием в развлекательном центре "Баку Сити Картинг", приведшим к смерти подростка 1 января этого года.

Как сообщает Report, дело заведено по статье 124.1 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности), назначены соответствующие экспертизы. Необходимые следственные действия по делу продолжаются.

Отметим, что 1 января этого года в названном развлекательном центре столкнулись картинговые машины под управлением жителей столицы - Камала Сафарли 2008 г.р. и Фатимы Бахлулзаде 2009 г.р.

Сафарли скончался на месте происшествия от полученных травм.