Bakının Yasamal rayonunda yaşayış binasında yanğın başlayıb
Hadisə
- 22 sentyabr, 2025
- 02:16
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda yerləşən çoxmənzilli binada mənzildə yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub.
Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.
Məlumatla əlaqədar Nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar.
Hazırda yanğınsöndürmə və digər zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.
Əlavə məlumat veriləcək.
Son xəbərlər
03:27
Tramp və Mask Çarli Kirkin anım mərasimində birlikdə görünüblərDigər ölkələr
02:45
"İstəklilər Koalisiyası" Ukraynaya silah tədarükü üçün maliyyəni artıracaqDigər ölkələr
02:16
Bakının Yasamal rayonunda yaşayış binasında yanğın başlayıbHadisə
02:06
Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olubRegion
01:58
İlin son Günəş tutulması başa çatıb - YENİLƏNİBElm və təhsil
01:51
Foto
Nyu-York BMT Baş Assambleyasının iclasına hazırlaşır: təhlükəsizlik gücləndirilibDigər ölkələr
01:30
ABŞ-nin qadınlardan ibarət atletləri yeni dünya rekordu müəyyənləşdiribKomanda
01:19
KİV: Dron hadisəsindən sonra Almaniyada şəxsi bunker tikintisinə tələbat artıbDigər ölkələr
00:59