    Bakının Yasamal rayonunda yaşayış binasında yanğın başlayıb

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 02:16
    Bakının Yasamal rayonunda yaşayış binasında yanğın başlayıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda yerləşən çoxmənzilli binada mənzildə yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar Nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar.

    Hazırda yanğınsöndürmə və digər zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.

    Əlavə məlumat veriləcək.

