В Ясамальском районе Баку пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке

Пожарные МЧС ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома в Ясамальском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительная информация об инциденте поступила на горячую линию "112" министерства. По вызову были привлечены профильные силы. Благодаря оперативным действиям пожар возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав огню распространиться на большую площадь.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.