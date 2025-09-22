В Ясамальском районе Баку пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 03:49
Пожарные МЧС ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома в Ясамальском районе Баку.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительная информация об инциденте поступила на горячую линию "112" министерства. По вызову были привлечены профильные силы. Благодаря оперативным действиям пожар возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав огню распространиться на большую площадь.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
