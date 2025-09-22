Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Ясамальском районе Баку пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 03:49
    В Ясамальском районе Баку пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке

    Пожарные МЧС ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома в Ясамальском районе Баку.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

    Предварительная информация об инциденте поступила на горячую линию "112" министерства. По вызову были привлечены профильные силы. Благодаря оперативным действиям пожар возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав огню распространиться на большую площадь.

    Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

    Bakının Yasamal rayonunda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

