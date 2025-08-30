    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Hadisə
    • 30 avqust, 2025
    • 12:31
    Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Bakının Binəqədi rayonunda taksi şirkətlərinin birinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. 

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, rayon ərazisindəki taksi şirkətlərinin birinin xidməti otağından 1460 manat, Nərimanov və Sabunçu rayonlarında isə ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus 2702 manat dəyərində nağd pul, qızıl-zinət əşyaları və kompüter avadanlıqları oğurlanıb. 

    Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən 55 yaşlı N.Nəsirov, əvvəllər məhkum olunmuşlar - 40 yaşlı R.Abbasov və 35 yaşlı Ə.Məmmədov saxlanılıblar. 

    Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.

