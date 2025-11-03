İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Hadisə
    • 03 noyabr, 2025
    • 12:32
    Bakıda mağazadan 30 min manatlıq dam örtükləri oğurlanıb

    Bakı şəhərində noyabrın 1-də mağazadan 30 min manat dəyərində dam örtükləri oğurlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Nərimanov RPİ 17-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 44 yaşlı R.Səmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

    Daxili İşlər Nazirliyi dam örtükləri oğurluq

