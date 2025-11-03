Bakıda mağazadan 30 min manatlıq dam örtükləri oğurlanıb
Hadisə
- 03 noyabr, 2025
- 12:32
Bakı şəhərində noyabrın 1-də mağazadan 30 min manat dəyərində dam örtükləri oğurlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Nərimanov RPİ 17-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 44 yaşlı R.Səmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
