İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Bakıda çalışdığı evdən 50 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    • 21 noyabr, 2025
    • 13:45
    Bakıda çalışdığı evdən 50 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Bakıda çalışdığı evdən 50 min manat dəyərində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Badamdar qəsəbə sakininin evindən 50 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb. Bu barədə zərərçəkən polisə müraciət edib.

    Səbail RPİ-nin 41-ci Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə həmin evdə xadimə kimi çalışan 50 yaşlı M.Abdullayeva şübhəli şəxs qismində müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla onun qızıl-zinət əşyalarını ayrı-ayrı vaxtlarda hissə-hissə evdən oğurladığı müəyyən olunub.

    İdarənin 9-cu Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı isə iki vətəndaşın ümumilikdə 2470 manat nağd pul və bank kartlarını oğurlamaqda şübhəli bilinən 21 yaşlı N.İsmayılova da tutulub.

    Hər iki fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir.

    oğurluq Səbail DİN
    В Баку домработница задержана за кражу драгоценностей на 50 тысяч манатов

    Son xəbərlər

    14:49

    Rusiyanın Ternopol şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:42
    Foto

    Lənkəranda "Böyük Bazar"da baytar nəzarətindən keçməyən ətlərin satışının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    14:42

    Avropa liderləri ABŞ və Rusiya planını müzakirə etmək üçün Zelenski ilə təcili danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:41

    Gürcüstan Azərbaycandan elektrik enerjisinin idxalına çəkdiyi xərci 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    14:37

    Elham Abdeni: Süni intellekt jurnalistika qarşısında ciddi etik çağırışlar qoyur

    Xarici siyasət
    14:35

    Ekspert: Süni intellekt və rəqəmsal innovasiyalar redaksiyaların işini transformasiya edir

    Media
    14:30

    Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumat mübadiləsinə dair saziş təsdiq ediləcək

    Milli Məclis
    14:29

    "Lake Hotel"in 4 işçisinin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:26
    Foto

    AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti