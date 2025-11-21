В Баку домработница задержана за кражу драгоценностей на 50 тысяч манатов

В Баку задержана женщина, подозреваемая в краже ювелирных изделий на сумму 50 тысяч манатов из дома, в котором она работала.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, заявление о краже подал владелец дома в поселке Бадамдар.

В результате проведенных сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского РУП оперативных мероприятий в качестве подозреваемой была задержана 50-летняя М. Абдуллаева, работавшая помощницей по дому.

Согласно информации, женщина похищала украшения постепенно, вынося их из дома по частям.