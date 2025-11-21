Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Баку домработница задержана за кражу драгоценностей на 50 тысяч манатов

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 14:11
    В Баку домработница задержана за кражу драгоценностей на 50 тысяч манатов

    В Баку задержана женщина, подозреваемая в краже ювелирных изделий на сумму 50 тысяч манатов из дома, в котором она работала.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, заявление о краже подал владелец дома в поселке Бадамдар.

    В результате проведенных сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского РУП оперативных мероприятий в качестве подозреваемой была задержана 50-летняя М. Абдуллаева, работавшая помощницей по дому.

    Согласно информации, женщина похищала украшения постепенно, вынося их из дома по частям.

    кража Баку МВД
    Bakıda çalışdığı evdən 50 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Последние новости

    15:02

    Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    15:02

    Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025

    Другие страны
    15:01

    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Другие страны
    14:59

    Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана

    Энергетика
    14:58

    СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

    Энергетика
    14:57

    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:56

    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:56
    Видео

    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Медиа
    Лента новостей