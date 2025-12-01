Bakıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 01 dekabr, 2025
- 09:29
Bakıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report"un xəbərinə görə, Musayev Zakir Məmmədəğa oğlu Sabunçu rayonu, Maştağa şosesində Maştağa qəsəbəsi istiqamətində idarə etdiyi "Toyota-Prius" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkan piyada 1975-ci il təvəllüdlü Əskərov Elşən Paşa oğlunu vurub. Xəstəxanaya yerləşdirilən piyada həkimlərin səyinə baxmayaraq ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
