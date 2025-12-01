В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Report, на Маштагинском шоссе Сабунчинского района Мусаев Закир Мамедага оглу за рулем автомобиля марки Toyota Prius сбил пешехода Аскерова Эльшана Паша оглу (1975 г.р.).

Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.