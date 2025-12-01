Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 01 декабря, 2025
    • 09:50
    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает Report, на Маштагинском шоссе Сабунчинского района Мусаев Закир Мамедага оглу за рулем автомобиля марки Toyota Prius сбил пешехода Аскерова Эльшана Паша оглу (1975 г.р.).

    Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

    По факту возбуждено уголовное дело.

