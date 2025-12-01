В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 01 декабря, 2025
- 09:50
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Report, на Маштагинском шоссе Сабунчинского района Мусаев Закир Мамедага оглу за рулем автомобиля марки Toyota Prius сбил пешехода Аскерова Эльшана Паша оглу (1975 г.р.).
Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
10:16
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
10:08
Счетная палата проводит проверки в Министерстве культуры - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
10:05
МИД Азербайджана поздравил Румынию с национальным праздникомВнешняя политика
10:00
Названо количество ВИЧ-инфицированных в АзербайджанеЗдоровье
09:59
Фото
Видео
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Баку - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
09:50
В Баку автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
09:44
Токаев назначил Аиду Балаеву вице-премьером КазахстанаВ регионе
09:43
В поселке Баладжары возникнут перебои в подаче электроэнергииЭнергетика
09:30