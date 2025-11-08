Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vurduğu piyada ölüb
Hadisə
- 08 noyabr, 2025
- 07:57
Bakı-Quba yolunun Sumqayıt şəhərindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, Orxan Xuduyevin idarə etdiyi yük avtomobili yolu keçən piyadanı vurub.
Hadisə nəticəsində piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma başladılıb.
Son xəbərlər
08:09
ABŞ-də təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıbDigər ölkələr
07:57
Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vurduğu piyada ölübHadisə
07:51
Foto
Vaşinqtonda Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilibDigər ölkələr
07:39
Melaniya Tramp "Fox News"un "İlin vətənpərvəri" mükafatına layiq görülübDigər ölkələr
07:13
Foto
Nyu-York göydələnləri Azərbaycan bayrağı ilə işıqlandırılıbDigər ölkələr
06:53
Donald Tramp Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsi ilə sammitin nəticələrini paylaşıbDigər ölkələr
06:17
"Politico": Trampın ofisi ƏƏYP üzrə müavinətlərin ödənilməsi barədə qərar üzərində işləyirDigər ölkələr
05:52
Foto
Video
Nyu-Yorkda Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası davam edirDigər ölkələr
05:22