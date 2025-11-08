İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    • 08 noyabr, 2025
    • 07:57
    Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vurduğu piyada ölüb

    Bakı-Quba yolunun Sumqayıt şəhərindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, Orxan Xuduyevin idarə etdiyi yük avtomobili yolu keçən piyadanı vurub.

    Hadisə nəticəsində piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma başladılıb.

    Sumqayıt Qəza piyada Ölüm

