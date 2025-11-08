На трассе Баку-Губа погиб сбитый грузовиком пешеход
Происшествия
- 08 ноября, 2025
- 08:48
На участке дороги Баку–Губа, проходящем через Сумгайыт, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, грузовой автомобиль под управлением Орхана Худуева сбил пешехода, переходившего дорогу.
В результате происшествия пешеход скончался на месте от полученных тяжелых травм.
По факту в прокуратуре города Сумгайыт начато расследование.
Последние новости
08:48
На трассе Баку-Губа погиб сбитый грузовиком пешеходПроисшествия
08:24
Guardian: ЕС создаст центр борьбы с дезинформационной угрозой РФ и КитаяДругие страны
08:09
Фото
В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы АзербайджанаДругие страны
07:57
Число жертв крушения самолета UPS в США достигло 14Другие страны
07:34
Мелания Трамп стала номинантом премии "патриот года" Fox NewsДругие страны
07:18
Фото
Небоскребы Нью-Йорка подсвечены цветами флага АзербайджанаДругие страны
06:48
Дональд Трамп поделился итогами саммита с лидерами Центральной АзииДругие страны
06:01
Фото
В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы АзербайджанаДругие страны
05:59