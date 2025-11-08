Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    На трассе Баку-Губа погиб сбитый грузовиком пешеход

    Происшествия
    • 08 ноября, 2025
    • 08:48
    На трассе Баку-Губа погиб сбитый грузовиком пешеход

    На участке дороги Баку–Губа, проходящем через Сумгайыт, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, грузовой автомобиль под управлением Орхана Худуева сбил пешехода, переходившего дорогу.

    В результате происшествия пешеход скончался на месте от полученных тяжелых травм.

    По факту в прокуратуре города Сумгайыт начато расследование.

    трасса Баку-Губа пешеход смерть
    Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vurduğu piyada ölüb

    Последние новости

    08:48

    На трассе Баку-Губа погиб сбитый грузовиком пешеход

    Происшествия
    08:24

    Guardian: ЕС создаст центр борьбы с дезинформационной угрозой РФ и Китая

    Другие страны
    08:09
    Фото

    В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    Другие страны
    07:57

    Число жертв крушения самолета UPS в США достигло 14

    Другие страны
    07:34

    Мелания Трамп стала номинантом премии "патриот года" Fox News

    Другие страны
    07:18
    Фото

    Небоскребы Нью-Йорка подсвечены цветами флага Азербайджана

    Другие страны
    06:48

    Дональд Трамп поделился итогами саммита с лидерами Центральной Азии

    Другие страны
    06:01
    Фото

    В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы Азербайджана

    Другие страны
    05:59

    Politico: Офис Трампа работает над постановлением о выплатах пособия по SNAP

    Другие страны
    Лента новостей