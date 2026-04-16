    Azərbaycan və Türkiyə arasında məhkəmə sahəsində fikir mübadiləsi aparılıb

    Hadisə
    • 16 aprel, 2026
    • 09:46
    Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Ali Məhkəməsinin (Yargıtay) 2-ci Cinayət kollegiyasının sədri Yusuf Kuzunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Milli Aviasiya Akademiyasında olub.

    Bu barədə "Report"a Ali Məhkəmədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində əvvəlcə Akademiyanın rəhbərliyi ilə görüş keçirilib, tərəflər arasında hüquq sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparılıb.

    Daha sonra nümayəndə heyəti ilə Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri arasında görüş təşkil edilib.

    Görüşdə çıxış edən Akademiyanın prorektoru, professor Ədalət Səmədov rektor, akademik Arif Paşayevin salamlarını çatdırıb və təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti barədə danışıb.

    Qeyd edib ki, Milli Aviasiya Akademiyası ölkənin qabaqcıl ali təhsil ocaqlarından biridir və burada hüquqşünasların hazırlıq səviyyəsi yüksəkdir.

    O, xüsusilə hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin bilik və bacarıqlarının müasir tələblərə cavab verdiyini vurğulayıb.

    Sonra Akademiyanın İqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin dekanı professor Ayxan Rüstəmzadə çıxış edərək fakültə haqqında ətraflı məlumat verib.

    O, fakültədə təhsil alan tələbələr, ixtisas istiqamətləri, eləcə də professor-müəllim heyəti, tədrisə cəlb edilmiş hakimlər, prokurorluq orqanlarının əməkdaşları və vəkillər barədə geniş məlumatı iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.

    Daha sonra Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin 2-ci Cinayət kollegiyasının sədri Yusuf Kuzu çıxış edərək Türkiyənin qanunvericilik sistemi, məhkəmə təcrübəsi və cinayət mühakimə icraatının xüsusiyyətlərini bölüşüb.

    Görüşdə çıxış edən Azərbaycan Ali Məhkəməsinin Cinayət kollegiyasının sədri Hafiz Nəsibov isə Azərbaycanda məhkəmə sisteminin fəaliyyəti, cinayət işlərinin baxılması qaydası və məhkəmə təcrübəsi barədə məlumat verib.

    Tədbirin sonunda tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azerbaijan and Türkiye exchange views on judicial cooperation

    Son xəbərlər

    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti