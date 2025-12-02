İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ali Məhkəmə qətldə təqsirləndirilən şəxsin ömürlük cəzasını ləğv edib

    Hadisə
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:16
    Ali Məhkəmə qətldə təqsirləndirilən şəxsin ömürlük cəzasını ləğv edib

    Qətl törədək ömürlük azadlıqdan məhrum edilən Asəf Məmmədovun cəzası 20 ilə endirilib.

    "Report" un məlumatına görə bu barədə Ali Məhkəmədə hakim Ələsgər Novruzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul edilib.

    Qərara əsasən, aşağı instansiya məhkəməsinin çıxardığı hökm tamamilə ləğv edilib və həbs qərarı 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz olunub.

    Xatırladaq ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxs ömürlük məhkum edilib.

    Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi onun şikayətini təmin etməyib.

    İttihama görə, 2023-cü il fevralın 19-u saat 09:40 radələrində Tərtər rayon sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü Gülnar Məmmədovanın və 1991-ci il təvəllüdlü Namiq Allahverdiyevin ölməsinə dair məlumat daxil olub.

    Tərtər Rayon Prokurorluğu və rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində Namiq Allahverdiyevin odlu silahla, Gülnar Məmmədovanın isə kəsici-deşici alətlə sonuncunun əri 1979-cu il təvəllüdlü Asəf Məmmədov tərəfindən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Hadisənin qısqanclıq zəminində törədilməsi bildirilir.

    Qeyd edək ki, qətlə yetirilən 42 yaşlı Gülnarə Məmmədova Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətində çalışırmış. O, RİH-in Sosial-İqtisadi İnkişafın Təhlili və Proqnozlaşdırılması Şöbəsinin Baş məsləhətçisi olub.

    Ali Məhkəmə ömürlük həbs hökm

    Son xəbərlər

    12:48

    Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"

    Fərdi
    12:42

    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    İnfrastruktur
    12:39
    Foto

    Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36
    Foto

    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Hadisə
    12:33

    İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb

    Futbol
    12:26

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycanda 5 müəssisənin səhmləri təkrar pul hərracına çıxarılacaq

    Biznes
    12:25

    "Samsung" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    İKT
    12:24

    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti