Abşeronda yük maşını idarəetmədən çıxaraq məhəccərlərə çırpılıb
Hadisə
- 02 noyabr, 2025
- 14:13
Abşeron rayonunda yük maşını idarəetmədən çıxaraq məhəccərlərə çırpılıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Bakı–Quba yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir.
Əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
