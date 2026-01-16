Abşeronda 45 yaşlı kişi dəm qazından ölüb
Hadisə
- 16 yanvar, 2026
- 09:20
Abşeronda 45 yaşlı kişi dəm qazından boğulub.
"Report" xəbər verir ki, "Yeni massiv"də yaşayan 1981-ci il təvəllüdlü Usubov Elmidar Fikrət oğlu yaşadığı evdə sobadan çıxan dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dollara düşübEnergetika
09:42
ABŞ-də 5,6 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:39
Qazaxıstan dekabrda təxminən 300 min ton nefti digər marşrutlara yönəldibEnergetika
09:36
Goranboyda avtomobilin mal-qaraya çırpılması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıbHadisə
09:33
Tovuzda 6 kq-dan artıq narkotik maddə aşkarlanıbHadisə
09:32
Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutacaqKomanda
09:31
"Azər-Türk Bank"-ın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıbMaliyyə
09:29
Bakıda Hindistanın etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
09:27