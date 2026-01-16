İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Abşeronda 45 yaşlı kişi dəm qazından ölüb

    Abşeronda 45 yaşlı kişi dəm qazından ölüb

    Hadisə
    • 16 yanvar, 2026
    • 09:20
    Abşeronda 45 yaşlı kişi dəm qazından ölüb

    Abşeronda 45 yaşlı kişi dəm qazından boğulub.

    "Report" xəbər verir ki, "Yeni massiv"də yaşayan 1981-ci il təvəllüdlü Usubov Elmidar Fikrət oğlu yaşadığı evdə sobadan çıxan dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Abşeron dəm qazı Prokurorluq
    На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газом

