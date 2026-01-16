На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газом
Происшествия
- 16 января, 2026
- 09:42
На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газом.
Как сообщает Report, Эльмидар Усубов скончался в результате отравления угарным газом в собственном доме.
По факту в прокуратуре Абшеронского района проводится расследование.
Последние новости
10:24
Рамин Мамедов примет участие в конференции по этике и ИИ в исламеРелигия
10:15
Экс-президент Южной Кореи получил 5 лет за препятствование своему задержаниюДругие страны
10:14
Чистая прибыль Azər-Türk Bank снизилась вдвоеФинансы
10:09
Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущееВнутренняя политика
10:04
В Товузе обнаружено более 6 кг наркотиковПроисшествия
10:04
В Казахстане перевернулся автобус, есть погибшиеВ регионе
10:03
В Гёранбое автомобиль въехал в стадоПроисшествия
09:57
Azeri Light подешевела до $69Энергетика
09:54