Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газом

    Происшествия
    • 16 января, 2026
    • 09:42
    На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газом

    На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газом.

    Как сообщает Report, Эльмидар Усубов скончался в результате отравления угарным газом в собственном доме.

    По факту в прокуратуре Абшеронского района проводится расследование.

    Абшерон угарный газ отравление угарным газом
    Abşeronda 45 yaşlı kişi dəm qazından ölüb

    Последние новости

    10:24

    Рамин Мамедов примет участие в конференции по этике и ИИ в исламе

    Религия
    10:15

    Экс-президент Южной Кореи получил 5 лет за препятствование своему задержанию

    Другие страны
    10:14

    Чистая прибыль Azər-Türk Bank снизилась вдвое

    Финансы
    10:09

    Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

    Внутренняя политика
    10:04

    В Товузе обнаружено более 6 кг наркотиков

    Происшествия
    10:04

    В Казахстане перевернулся автобус, есть погибшие

    В регионе
    10:03

    В Гёранбое автомобиль въехал в стадо

    Происшествия
    09:57

    Azeri Light подешевела до $69

    Энергетика
    09:54

    Промышленный банк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    Лента новостей