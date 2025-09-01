Yamal XXI əsrdə La Liqada penalti vuran ən gənc futbolçu olub
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 06:16
Kataloniya "Barselona"sının ispaniyalı vingeri Lamin Yamal İspaniya çempionatının üçüncü turunda "Rayo Valyekano" ilə matçın 40-cı dəqiqəsində penaltini dəqiq yerinə yetirərək, XXI əsrdə La Liqanın ən gənc penaltisini vuran futbolçu olub. Qarşılaşma heç-heçə (1:1) ilə başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Squawka" statistika portalı məlumat yayıb.
Portalın məlumatına görə, qarşılaşma zamanı Yamalın yaşı 18 yaşı (18 yaş 49 gün) olub.
Xatırladaq ki, Kataloniya "Barselona"sı növbəti oyununu sentyabrın 14-də evdə "Spotify Camp Nou" stadionunda "Valensiya"ya qarşı keçirəcək. Matçın Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
