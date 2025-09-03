İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    "Xankəndi"nin baş məşqçisi: "II Liqanın qalibi olmağı hədəfləmişik"

    Futbol
    • 03 sentyabr, 2025
    • 18:21
    Xankəndinin baş məşqçisi: II Liqanın qalibi olmağı hədəfləmişik

    Azərbaycanın II Liqasının debütantı "Xankəndi" ölkə çempionatının qalibi olmağı hədəfləyib.

    Bu barədə "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi İbrahim Uzunca bildirib.

    Ötən gün klubla müqaviləsinin müddətini uzadan türkiyəli mütəxəssis yaxşı komanda formalaşdırdıqlarını söyləyib: 

    "Müqaviləmin müddətinin uzadılmasına görə xoşbəxtəm. Çünki qarşıda böyük hədəflər var. Ötən il Region Liqasının qalibi olduq. Cari mövsümdə isə II Liqada bunun davamını gətirmək, çempion olmaq istəyirik. I Liqaya yüksələ biləcək səviyyədə komanda formalaşdırmışıq. Uşaqlara, öz gücümüzə inanırıq. Yaxşı olduğumuz müddətdə özümüzə ancaq özümüzü rəqib görürük. Həmçinin digər rəqiblərə hörmət edirik. Hər biri ilə meydanda ciddi mübarizə aparacağıq və bunun üçün yetərli gücümüz var".

    O, daha sonra Premyer Liqasına iddia edəcəklərini vurğulayıb:

    "Ötən mövsümdəki heyətdən bəzi futbolçuları saxlamışıq. Bizi hədəfə çatdıracaqlarına sonsuz inamımız var. Heyəti gücləndirəcək futbolçular da dəvət etmişik. Çalışmalarımız ən yüksək səviyyədə davam edir. I Liqaya vəsiqə qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. "Xankəndi" komandasını layiq olduğu yerlərə daşımaq istəyirik. Sonra da qismət olarsa, Premyer Liqaya yüksəlməyi hədəfləyəcəyik. Bunu bacaracağımıza inanırıq. "Xankəndi"nin adını bütün Avropaya tanıtdırmağı hədəfləmişik".

    Qeyd edək ki, AFFA Region Liqasının qalibi olan "Xankəndi" 2025/2026 mövsümündə Azərbaycanın II Liqasında çıxış edəcək.

    "Xankəndi" klubu Misli Premyer Liqası Azərbaycan II Liqası Futbol

    Son xəbərlər

    19:19

    Braziliyada keçiriləcək COP30 logistika böhranı ilə üz-üzədir

    Ekologiya
    19:08

    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Qarabağ
    19:02
    Video

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Media
    18:52

    Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edib

    Diaspor
    18:51

    Azərbaycanlı akademik BMT-nin Cenevrə sammitində Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə çıxış edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində problemlərin olduğunu etiraf edib

    Digər
    18:36

    ABŞ-Gürcüstan hərbi tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    Region
    18:31

    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    18:31

    Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti