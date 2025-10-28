İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vinisius Juniorun "Real"dan ayrılmaq istəməsinin səbəbi bəlli olub

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:26
    Vinisius Juniorun Realdan ayrılmaq istəməsinin səbəbi bəlli olub

    Braziliya millisinin futbolçusu Vinisius Juniorun İspaniyanın "Real" klubundan ayrılmaq istəməsinin səbəbi bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AS nəşri məlumat yayıb.

    İddiaya görə, 25 yaşlı vinger Madrid təmsilçisi ilə vidalaşmağı ciddi şəkildə düşünür.

    O, komandaya verdiyi töhfələrin qiymətləndirilmədiyini düşünür, baş məşqçi Xabi Alonso ilə münasibətləri də getdikcə gərginləşir.

    Vinisius ispan mütəxəssisin oyun planlarına uyğun gəlmir. Tərəflər arasında münaqişə "Barselona"ya qalib gəldikləri (2:1) La Liqanın X turunun oyunu zamanı daha da şiddətlənib.

    Qeyd edək ki, 2018-ci ildən "Real"da çıxış edən futbolçunun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatmalıdır.

    Vinisius Junior münaqişə Xabi Alonso "Real" klubu

    Son xəbərlər

    09:33

    London klubu futbolçusu ilə yollarını ayırmaq istəyir

    Futbol
    09:26

    Vinisius Juniorun "Real"dan ayrılmaq istəməsinin səbəbi bəlli olub

    Futbol
    09:22

    Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dollara düşüb

    Energetika
    09:14

    Bərdədə minik avtomobilləri toqquşub, 2 nəfər ölüb

    Hadisə
    09:12

    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə start verilir

    Futbol
    09:12
    Foto

    Bu ilin doqquz ayında 114 körpənin topuq testi müayinəsi pozitiv çıxıb

    Sağlamlıq
    09:10

    Azərbaycan BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasını imzalayıb

    Xarici siyasət
    09:03

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Qazaxıstan klubundan ayrılan həndbolçu Azərbaycan təmsilçisinə keçib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti