İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Ukrayna millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycanı məğlub etmək bizə asan başa gəlmədi"

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 02:03
    Ukrayna millisinin baş məşqçisi: Azərbaycanı məğlub etmək bizə asan başa gəlmədi

    Ukraynanın futbol millisi Azərbaycan üzərində qələbəni asan əldə etməyib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna millisinin baş məşqçisi Sergey Rebrov mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Azərbaycan yığmasına qarşı keçirdikləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Xoşbəxtəm ki, bu cür nəticə əldə etdik. Oyuna çox ciddi yanaşırdıq. Hər iki komanda qələbə istəyirdi. Amma yekunda biz qalib gəldik. Beş əsas oyunçumuz meydanda yox idi. Azərbaycan üzərində qələbə bizə asan başa gəlmədi. Birinci hissədə yaxşı oyun göstərməyə çalışırdıq. Heç vaxt Azərbaycan yığmasını zəif hesab etmirəm. İslandiya səfərindəki böyükhesablı məğlubiyyət Azərbaycanın gücündən xəbər vermir. Orda komanda öz gücü ilə oynamamışdı".

    Qeyd edək ki, Ukrayna - Azərbaycan oyunu birincilərin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Sergey Rebrov Ukrayna millisi DÇ-2026 seçmə mərhələ

    Son xəbərlər

    02:11

    Makron Madaqaskar prezidentinin Fransa təyyarəsi ilə təxliyəsini təsdiqləməyib

    Digər ölkələr
    02:03

    Ukrayna millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycanı məğlub etmək bizə asan başa gəlmədi"

    Futbol
    02:00

    "Windows 10" işlətmək artıq təhlükəlidir

    İKT
    01:55

    Mahir Emreli: "Mənə qarşı olunan bəzi hərəkətlər Almaniyanın futbol mentalitetinə yaraşmır"

    Futbol
    01:37

    Ayxan Abbasov: "Hazırkı Azərbaycan millisinin yaxşı potensialı var"

    Futbol
    01:20

    Orban: Avropalıların Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdır

    Xarici siyasət
    00:48

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti oyunlar keçirilib

    Futbol
    00:40
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan səfərdə Ukrayna millisinə məğlub olub - YENİLƏNİB-6

    Futbol
    00:29

    KİV: ABŞ-də güclü zəlzələ baş verə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti