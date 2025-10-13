İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edib

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:39
    Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl Qarabağın avrokubok matçını idarə edib

    Avstriyalı FIFA referisi Sebastyan Qishamer üçüncü dəfə Azərbaycan komandasının matçını idarə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna - Azərbaycan görüşünə təyinat alan hakim daha əvvəl "Qarabağ" klubunun və U-21 millisinin oyununda iş başında olub.

    Bu gün 37 yaşını qeyd edən ədalət təmsilçisi 2017-ci ildə Azərbaycan və Çexiyanın U-21 yığmalarının yoldaşlıq qarşılaşmasında söz sahibi olub. Həmin görüş çexlərin 5:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qishamer daha sonra, 2023-cü ildə "Qarabağ"ın səfər qələbəsinə şahidlik edib. Həmin vaxt Azərbaycan çempionu Avropa Liqasının qrup mərhələsində İsveçin "Hakken" klubunu minimal hesabla üstələyib - 1:0.

    Qeyd edək ki, Ukrayna - Azərbaycan qarşılaşması bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də Polşanın Krakov şəhərində start götürəcək.

    Ukrayna - Azərbaycan oyunu DÇ-2026 FIFA referisi Sebastyan Qishamer

    Son xəbərlər

    11:59

    Aleksey Overçuk: Bu il 176 min 77 nəqliyyat vasitəsi Şimal-Cənub dəhlizi ilə yük daşıyıb

    Xarici siyasət
    11:59

    Rusiya Vladimir Kara-Murzanı axtarışa verib

    Digər ölkələr
    11:56

    Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 % artıb

    Biznes
    11:51

    Kaya Kallas: Tramp Yaxın Şərqdə sülhə nail olmağı mümkün etdi

    Digər ölkələr
    11:50

    Türkiyədə türkəsilli əcnəbilər artıq vətəndaş kimi işləyə biləcək

    Region
    11:49

    Erlinq Holann Yeni Zelandiya ilə yoldaşlıq matçında iştirak etməyəcək

    Futbol
    11:47

    TÜRKPA Türk dünyasında dil birliyinə töhfə verməyi hədəfləyən iki layihə hazırlayıb

    Region
    11:46

    Fransada solçu partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürüb

    Digər ölkələr
    11:39

    Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti