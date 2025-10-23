İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bir nominasiyada ikinci pillədə qərarlaşıb

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:28
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ bir nominasiyada ikinci pillədə qərarlaşıb

    "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk üç oyununda rəqiblərdən top almağa görə ikinci pillədə qərarlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisinin futbolçuları həmin matçlarda 150 dəfə buna nail olublar.

    Belçikanın "Yunion" (154) komandası bu nominasiyada birincidir. İspaniya təmsilçisi "Atletik" (146) isə üçüncüdür.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" ötən gün səfərdə "Atletik"ə uduzub - 1:3. Komanda daha əvvəl Portuqaliyada "Benfika"ya (3:2), Bakıda isə Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivinə (2:0) qalib gəlib.

    UEFA Çempionlar Liqası ən yaxşı ikinci "Qarabağ" klubu rəqibdən top almaq nominasiya
    Qarabag rank second in ball recoveries in Champions League group stage

    Son xəbərlər

    10:05

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblər

    Qarabağ
    10:05

    Bu ilin 9 ayında heyvan kəsimi və satışı mağazalarında 2 mindən çox nöqsan aşkarlanıb

    Digər
    10:01

    Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    09:54

    NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    09:48
    Foto

    Bakıda 17 yaşlı yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxarılıb

    Sağlamlıq
    09:47

    Rusiyada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    09:46

    "Çelsi" "Qarabağ"la oyundan əvvəl Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb

    Futbol
    09:44

    Azərbaycanda sosial sığorta haqqının ödənilməsinə dair dəyişiklik müzakirə mərhələsindədir - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    09:43

    Gümrü merinin qohumu və Karapetyanın hərəkat üzvü həbs ediliblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti