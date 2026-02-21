İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" səfərdə məğlub olub

    Futbol
    • 21 fevral, 2026
    • 23:04
    Türkiyə Superliqası: Qalatasaray səfərdə məğlub olub

    "Qalatasaray" Türkiyə Superliqasının XXIII turunda məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, İstanbul təmsilçisi səfərdə "Konyaspor"la üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Komandanın heyətində Adil Demirbağ 75-ci, Blaz Kramer 81-ci dəqiqədə fərqlənib.

    Türkiyə Superliqası

    Son xəbərlər

    23:04

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" səfərdə məğlub olub

    Futbol
    22:55

    KİV: Lekornu Makronla məsləhətləşmələrdən sonra hökumət dəyişikliklərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    22:37
    Foto

    Azərbaycan gimnastları batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kubokunun ilk günündə uğurlu çıxış ediblər

    Fərdi
    22:19

    Tramp Vaşinqtonda fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    21:59

    ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi koalisiya Suriyadakı hərbi bazadan qüvvələrini çıxarır

    Digər ölkələr
    21:48

    Rusiyada yol qəzasında dörd nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Region
    21:29

    Türkiyənin Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmisi Misirə çatıb

    Region
    21:19

    Xil Pinto: Venesuela ABŞ-ni faydalı münasibətlər mərhələsinə keçməyə çağırır

    Digər ölkələr
    21:06

    Fridrix Merts rüsumları müzakirə etmək üçün Vaşinqtona gedəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti