Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" səfərdə məğlub olub
Futbol
- 21 fevral, 2026
- 23:04
"Qalatasaray" Türkiyə Superliqasının XXIII turunda məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, İstanbul təmsilçisi səfərdə "Konyaspor"la üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Komandanın heyətində Adil Demirbağ 75-ci, Blaz Kramer 81-ci dəqiqədə fərqlənib.
Son xəbərlər
23:04
Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" səfərdə məğlub olubFutbol
22:55
KİV: Lekornu Makronla məsləhətləşmələrdən sonra hökumət dəyişikliklərini təxirə salıbDigər ölkələr
22:37
Foto
Azərbaycan gimnastları batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kubokunun ilk günündə uğurlu çıxış ediblərFərdi
22:19
Tramp Vaşinqtonda fövqəladə vəziyyət elan edibDigər ölkələr
21:59
ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi koalisiya Suriyadakı hərbi bazadan qüvvələrini çıxarırDigər ölkələr
21:48
Rusiyada yol qəzasında dörd nəfər ölüb, xəsarət alanlar varRegion
21:29
Türkiyənin Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmisi Misirə çatıbRegion
21:19
Xil Pinto: Venesuela ABŞ-ni faydalı münasibətlər mərhələsinə keçməyə çağırırDigər ölkələr
21:06