İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Serbiya klubuna uduzub

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 18:21
    Sumqayıt yoxlama oyununda Serbiya klubuna uduzub

    Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Sumqayıt" növbəti yoxlama oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Serbiyanın OFK (Belqrad) kollektivi ilə qarşılaşan "gənclik şəhəri" təmsilçisi 1:4 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycan klubunun qolunu 4-cü dəqiqədə Aleksandr Ramalinqom vurub.

    Qeyd edək ki, "Sumqayıt" ilk yoxlama matçında Macarıstanın "Pakş" komandasına məğlub olub - 1:5.

    Futbol Yoxlama oyunu "Sumqayıt" klubu Antalya təlim-məşq

    Son xəbərlər

    18:22
    Foto

    Fərid Qayıbov ötən ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb

    Fərdi
    18:21

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Serbiya klubuna uduzub

    Futbol
    18:16

    Gürcüstanda Azərbaycan icması üçün təhsil imkanları genişləndirilir

    Elm və təhsil
    18:14

    Türkiyənin hakim partiyası: İranda xaosun yaranmasını əsla arzulamırıq

    Region
    18:04

    Rusiya Müdafiə Nazirliyi "Oreşnik" zərbəsi ilə Lvov təyyarə zavodunu sıradan çıxardığını bildirib

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan və İordaniya mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:00

    Riad Qasımov: "Paytaxtın memarlıq mühitinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsas prioritet olaraq qalacaq"

    İnfrastruktur
    17:59

    Ermənistan Solovyova görə Rusiyaya nota verib

    Region
    17:57

    İsveçrədə 40 nəfərin öldüyü barın sahibi həbs edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti