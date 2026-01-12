"Sumqayıt" yoxlama oyununda Serbiya klubuna uduzub
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 18:21
Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Sumqayıt" növbəti yoxlama oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Serbiyanın OFK (Belqrad) kollektivi ilə qarşılaşan "gənclik şəhəri" təmsilçisi 1:4 hesabı ilə uduzub.
Azərbaycan klubunun qolunu 4-cü dəqiqədə Aleksandr Ramalinqom vurub.
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" ilk yoxlama matçında Macarıstanın "Pakş" komandasına məğlub olub - 1:5.
Son xəbərlər
18:22
Foto
Fərid Qayıbov ötən ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşübFərdi
18:21
"Sumqayıt" yoxlama oyununda Serbiya klubuna uduzubFutbol
18:16
Gürcüstanda Azərbaycan icması üçün təhsil imkanları genişləndirilirElm və təhsil
18:14
Türkiyənin hakim partiyası: İranda xaosun yaranmasını əsla arzulamırıqRegion
18:04
Rusiya Müdafiə Nazirliyi "Oreşnik" zərbəsi ilə Lvov təyyarə zavodunu sıradan çıxardığını bildiribDigər ölkələr
18:02
Azərbaycan və İordaniya mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:00
Riad Qasımov: "Paytaxtın memarlıq mühitinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsas prioritet olaraq qalacaq"İnfrastruktur
17:59
Ermənistan Solovyova görə Rusiyaya nota veribRegion
17:57