"Real"ın kapitanı əməliyyat edilib
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 15:07
İspaniyanın "Real" klubunun kapitanı Dani Karvahal əməliyyat edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
33 yaşlı futbolçu sağ dizindən cərrahi müdaxiləyə ehtiyac duyub.
Onun ilin sonunadək yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.
