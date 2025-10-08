İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    "Real"ın daha bir müdafiəçisi zədələnib

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 17:47
    Realın daha bir müdafiəçisi zədələnib

    İspaniyanın "Real" klubunda daha bir müdafiəçi zədələnib.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, son olaraq Din Huysen sıradan çıxıb.

    İspaniya yığmasının üzvü DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Gürcüstan və Bolqarıstana qarşı matçlarda iştirak etməyəcək. Onu "Atletik"dən Aymerik Laport əvəzləyəcək.

    Zədə ciddi olmasa da, futbolçu ən azı 1-2 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq. "Kral klubu" oktyabrın 19-da La Liqada "Xetafe", 22-də UEFA Çempionlar Liqasında İtaliyanın "Yuventus" komandası ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, "Real"da müdafiəçilərdən Antonio Rudiger, Dani Karvahal, Trent Aleksandr-Arnold və Ferlan Mendi də zədəlidir.

    Din Huysen Real Madrid Zədəli futbolçular
    Очередной защитник "Реала" выбыл из строя

    Son xəbərlər

    18:30

    İran və Türkmənistanın XİN başçıları enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    18:30

    Əbdüssalam Əl-Murşidi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq qabaqcıl texnologiyalara çıxış imkanı yaradır"

    Biznes
    18:28

    Tbilisi Məhkəməsi dövlət obyektlərini ələ keçirməyə cəhd ittihamı ilə bir neçə nəfəri həbs edib

    Region
    18:24
    Foto
    Video

    Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi

    Daxili siyasət
    18:21

    Əfqanıstanda bir sıra sosial şəbəkələrə giriş məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    18:12

    Avropa Parlamenti Rusiyanın hibrid təhdidlərinə cavabı müzakirə edib: birlik, təmkin və fikir ayrılıqları

    Digər ölkələr
    18:07
    Foto

    Azərbaycan-Oman İnvestisiya üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq

    Biznes
    18:04
    Foto

    Azərbaycan Slovakiya ilə kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    İKT
    18:03

    Azərbaycan Dohada "Jurnalistlərin silahlı münaqişələrdə müdafiəsi" adlı konfransda təmsil olunur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti