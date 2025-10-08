Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Очередной защитник "Реала" выбыл из строя

    Футбол
    • 08 октября, 2025
    • 18:12
    Очередной защитник Реала выбыл из строя

    Защитник мадридского "Реала" Дин Хёйсен получил травму в игре за сборную Испании.

    Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, по результатам обследования у 20-летнего игрока диагностировано повреждение камбаловидной мышцы левой ноги.

    Несмотря на то, что травма не серьезная, футболист пропустит как минимум 1-2 недели. "Королевский клуб" 19 октября встретится с "Хетафе" в Ла Лиге, а 22 октября – с итальянским "Ювентусом" в Лиге чемпионов УЕФА.

    Отметим, что в "Реале" также травмированы защитники Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, Трент Александр-Арнольд и Ферлан Менди.

    В текущем сезоне Хёйсен принял участие в девяти играх во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

    ФК "Реал" травма защитник
