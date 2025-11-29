İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 18:53
    Qarabağ Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Misli Premyer Liqasının XIII turunda "Qarabağ" doğma meydanda "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, "Azərsun Arena" baş tutan matçda meydan sahibləri 2:0 hesablı qələbə qazanıblar.

    Ağdam təmsilçisinin heyətində Emanuel Addai (79) və Nəriman Axundzadə (89) fərqləniblər

    "Qarabağ" 29 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 5 xalı olan "Karvan-Yevlax" isə sonuncu - 12-cidir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində "Zirə" "Kəpəz"i 2:0, "Sabah" "İmişli"ni 3:0 hesabı ilə məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" görüşündə isə hesab açılmayıb.

    Tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.

