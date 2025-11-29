"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

В XIII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Карабах" одержал победу над "Кярван-Евлах" на домашнем поле.

Как передает Report, в матче, прошедшем на стадионе "Азерсун Арена", хозяева одержали победу со счетом 2:0.

В составе агдамского клуба отличились Эммануэль Аддай (79-я минута) и Нариман Ахундзада (89-я минута).

"Карабах" с 29 очками возглавляет турнирную таблицу. "Карван-Евлах", имеющий 5 очков, занимает последнее - 12-е место.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" обыграла "Кяпаз" со счетом 2:0, а "Сабах" победил "Имышлы" - 3:0. Встреча "Туран-Товуз" - "Нефтчи" завершилась без забитых мячей.

Тур завершится 30 ноября.