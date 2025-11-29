Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    • 29 ноября, 2025
    • 19:24
    Карабах одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

    В XIII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Карабах" одержал победу над "Кярван-Евлах" на домашнем поле.

    Как передает Report, в матче, прошедшем на стадионе "Азерсун Арена", хозяева одержали победу со счетом 2:0.

    В составе агдамского клуба отличились Эммануэль Аддай (79-я минута) и Нариман Ахундзада (89-я минута).

    "Карабах" с 29 очками возглавляет турнирную таблицу. "Карван-Евлах", имеющий 5 очков, занимает последнее - 12-е место.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" обыграла "Кяпаз" со счетом 2:0, а "Сабах" победил "Имышлы" - 3:0. Встреча "Туран-Товуз" - "Нефтчи" завершилась без забитых мячей.

    Тур завершится 30 ноября.

    ФК Премьер-лига Азербайджана
    "Qarabağ" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb
    Elvis

    Последние новости

    19:55

    Число погибших из-за циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 153 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:42

    В Лондоне проходит масштабная демонстрация в поддержку Палестины

    Другие страны
    19:24

    "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    19:23

    Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с РФ

    Другие страны
    19:09

    Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    18:53

    В ФРГ в ходе протестов пострадали до 15 полицейских - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:41

    ANSA: Выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы Римского

    Другие страны
    18:29

    Министр Уралоглу подтвердил повторную атаку на танкер Virat - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:13

    Орбан: На встрече с Путиным были открыты двери для серьезных сделок

    Другие страны
    Лента новостей